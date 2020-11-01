شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسائل رئيس "الوطنية للانتخابات" خلال إعلانه نتيجة انتخابات النواب.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، عن نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وكشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال كلمته عن بعض الحقائق المتعلقة بهذه المرحلة من الانتخابات.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات المرحلة الأولى جرت فى جو تنافسى وبأعلى درجات الشفافية، كما شهدت تعاونا بين مختلف مؤسسات الدولة والهيئة، وأجريت تحت إشراف قضائى كامل.

Advertisements



رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن انتخابات مجلس النواب

وكشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بلغت 28.06%، حيث شارك فيها 9 ملايين ناخب من أصل 31 مليون ناخبًا فى 14 محافظة، بالإضافة إلى ذلك تم رصد شكاوى غير مؤثرة خلال الانتخابات، وتم الإعلان عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بأغلبية الأصوات بالدائرتين الثانية والرابعة.