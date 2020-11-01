شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: اهتمام غير مسبوق بملف التعليم فى ضوء توجيهات القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اهتمام الدولة المصرية بملف التعليم بشكل غير مسبوق فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، وذلك سواء ماديا فيما يتعلق بالمدارس والجامعات وتوفير الإمكانيات والأدوات اللازمة للعملية التعليمة، أو المعلم، مشيداً فى السياق ذاته بمشروع القانون المقدم من الحكومة لتحسين أوضاع المعلمين ماليا.

وأشار عبد العال – خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ، فضلا عن العديد من الجامعات الأخرى التي تشهدها مصر لتنضم إلي غيرها من الجامعات الحكومية والخاصة.

وقال عبد العال، إن هذه الجامعات لا تنشأ إلا بعد دراسة متأنية للإمكانيات، وتزويدها بأحدث المواصفات العالمية وأعضاء هيئة تدريس علي كفاءة عالية والتي من شأنها منع الحد من خروج الطلاب المصريين إلي الخارج من أجل التعلم في الجامعات، وهو ما يستنفذ العملة الأجنبية.

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ونوه عبد العال إلي المدارس التي بدأت فيها الحكومة علي النموذج الياباني، بقيادة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي والذي وصفه بـ"النشط"، فضلا عن النظام الحديث في التعليم والذي أصبح مطلب كثير من الدول.

ولفت عبد العال إلى أن النهج الجديد الذى يتبعه وزير التربية والتعليم من شأنها القضاء على الدروس الخصوصية، فضلا عن إصلاح أحوال المعلمين.

من جانبهم، وجه أعضاء مجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي نظراً للتطور الهائل الذي تشهده مصر في مجال التعليم، في محاورها المختلفة لاسيما المعلم.