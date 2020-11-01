شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تهانى من رئيس الوزراء فى بيانه أمام البرلمان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة المولد النبوى الشريف، كما هنأ الشعب المصرى بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر، قائلا: "نستعيد فيها المجد الذى حققته لقوات المسلحة باستعادة أرض سيناء أرض التنمية والبطولات والتى تشهد تقدم وتطور فى جميع المجالات والبنية التحتية فى الصحة والتعليم والزراعة والصناعة".

وهنأ رئيس مجلس الشيوخ وأعضاء المجلس على ثقة الشعب وقيادته السياسية فى انتخابه واختيار أعضاؤه متمنيا لهم التوفيق بعد أن تم استكمال المؤسسات التشريعية والرقابية بمجلس الشيوخ الذى يمثل الغرفة الثانية النيابية.

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من جانبه، أشاد الدكتور على عبد العال، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولى إلى العراق، قائلا: "كانت زيارة ناجحة وادعو لك بالتوفيق".

جاء ذلك خلال بيان رئيس الوزراء اليوم أمام الجلسة العامة للبرلمان حول الأسباب والمبررات التى دعت إلى إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ.