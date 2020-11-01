مباشرة بعد العودة من العطلة الدراسية.. وزارة التربية الوطنية تواجه إضراب الإداريين واحتجاجات أمام مقرها بالرباط

تواجه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، احتجاجات فئة أخرى من فئات منظومة التعليم، مباشرة بعد العودة من العطلة المدرسية.

ويستعد الأطر الإداريون بوزارة التعليم، لخوض إضراب وطني ليومي 2 و3 نونبر، مرفوقا بوقفتين احتجاجيتين في العاصمة الرباط.

وفي ذات السياق، دعت السكرتارية الوطنية لأطر الإدارة التربوية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إلى المشاركة في إضراب 2 و3 نونبر 2020، مرفوقا بوقفة احتجاجية غدا أمام مقر الوزارك، وبعد غد أمام مديرية الموارد البشرية.

Advertisements

ووجهت النقابة اتهامات للوزارة، بالتماطل في إخراج مرسومي الإدارة التربوية، مضيفة أن “بلاغات وتصريحات الوزارة تتحدث عن التسوية بمرسوم بالنسبة لخريجي المسلك وعن قرار وزاري ثارة ومرسوم ثارة أخرى بالنسبة للمزاولين بالإسناد، مما يؤشر على غياب الإرادة في حل الملف، مما انعكس سلبا على أوضاعهم النفسية والاجتماعية والمادية” .

كما اتهمت النقابة وزارة التعليم باستغلال الوضعية الوبائية للهجوم على أجور الشغيلة التعليمية وتجميد الترقيات ولإثقال كاهل الإدارة التربوية بمهام جديدة تنضاف إلى المهام الكثيرة أصلا، في غياب تام للتحفيزات.

كما يطالب الإداريون بتنظيم حركة انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية عاجلة، ابتداء من سنة أقدمية واحدة لمعالجة الضرر لضحايا التعيينات، خصوصا أن تعيينات خريجي المسلك أصبحت جهوية، كما يطالبون بتوفير وسائل العمل والموارد البشرية الكافية وتحديد وتدقيق المهام؛

يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، واجهت عطلة دراسبة ساخنة، بسبب الاحتجاجات التي خاضتها فئات من الأساتذة أمام مقر الوزارة بالعاصمة الرباط، على رأسها فئة الأساتذة المطالبين بالترقية على أساس الشهادة.