“دون بيغ”: يجب التفكير في من يموت جوعا إذا تقررت العودة إلى الحجر الشامل

طالب مغني الراب “دون بيغ” الحكومة برعاية اجتماعية حقيقية للمغاربة، في حالة ذا قررت نهج الطريق، الذي سلكته فرنسا في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، بفرض حجر صحي عام.

وعلق دون بيغ على الأنباء، التي تتوقع عودة المغرب إلى الحجر الصحي، من خلال منشور على أنسنغرام، صباح اليوم الأحد، قال فيه إن الحكومة في حالة ما إذا قررت السير على خطى فرنسا من جديد، وجب عليها التفكير في أناس يموتون جوعا.

وتعني عودة الحجر الشامل إلى المغرب انقطاع مصادر رزق أسر، وعائلات، يشتغل معيلها في مهن حرة، منها، التي لا تزال متأثرة باجراءات المنع ضمن خطة مواجهة كورونا.

وخصصت الحكومة، في الأشهر الأولى من الحجر، دعما اجتماعيا للأسر المعوزة ضمن برنامج دعم مالي شهري، تراوح ما بين 800 و1200 بحسب عدد أفراد الأسرة.