الموت يفجع مستشار الملك فؤاد عالي الهمة

توفي، اليوم الأحد، خال المستشار الملكي، فؤاد عالي الهمة، بعد معاناة مع المرض.

وقالت مصادر إن عالي الهمة فجع، اليوم، بوفاة خاله أبو بكر نرجس، شقيق حميد نرجس، القيادي السابق في حزب الآصالة والمعاصرة.

وكان عالي الهمة قد شارك، في شهر يناير الماضي، في جنازة ابن خاله، يوسف نرجس، في مدينة مراكش، بحضور عدد من الشخصيات، والمسؤولين المحليين.