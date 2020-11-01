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شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان و5 جرحى في حادثة طعن بمدينة كيبيك الكندية والان مع التفاصيل
الأحد 1 نوفمبر 2020
أعلنت شرطة مدينة كيبيك شرقي كندا اليوم الأحد اعتقال مشتبه به على صلة بعملية طعن قام بها شخص يرتدي ملابس تعود للعصور الوسطى بسلاح أبيض بالمدينة، وأسفرت عن مقتل شخصين.
وقالت الشرطة إن الوضع تحت السيطرة، وأن تحقيقاتها الأولية أظهرت أن الهجوم كان بسبب دوافع شخصية.
وأوضحت الشرطة أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في منطقة "التلة البرلمانية" في وقت متأخر من ليلة عيد الهالوين.
ونقلت هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي) عن المتحدث باسم الشرطة، إيتيان دويون، قوله للصحفيين، إنه قد تم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات متفاوتة، على الرغم من أن أيا منها لا يبدو خطيرا.
وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن المشتبه به كان يلوح بسيف، وكان يرتدي ملابس سوداء بالكامل وقناعا أسود.
وقالت هيئة الاذاعة الكندية إن المشتبه به، وهو في العشرينات من عمره، تم اعتقاله بالقرب من الميناء القديم بالمدينة، بعد مطاردة استمرت عدة ساعات، وتم نقله إلى المستشفى.
وأفادت تقارير بأنه كان يعاني من انخفاض في درجة حرارة الجسم، وأنه لم يقاوم عند إلقاء القبض عليه. ولم تتوفر مزيد من التفاصيل بشأن الضحايا أو المشتبه به.
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