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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش المصري : العلاقات العسكرية مع السودان ستشهد تطورا كبيرا الفترة المقبلة والان مع التفاصيل
الأحد 1 نوفمبر 2020
قال رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد، إن العلاقات العسكرية مع السودان ستشهد تطورا كبيرا الفترة المقبلة.
وحسب قناة العربية، أشار رئيس الأركان المصري، اليوم الأحد، إلى أن العلاقات العسكرية بين مصر والسودان ستشهد طفرة نوعية في العديد من مجالات التدريب وتأمين الحدود.
وقال الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، سنطور التعاون والعلاقات مع القوات المصرية في مختلف المجالات، مؤكدا أن زيارة رئيس الأركان المصري ستفتح أبوابا رحبة للتنسيق بين القوات في البلدين.
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