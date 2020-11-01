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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يؤكد دعمه لجهود رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة والان مع التفاصيل
الأحد 1 نوفمبر 2020
أكد الرئيس، عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية دعمه للجهود الرامية لتشكيل حكومة تلبي تطلعات اليمنيين، وتعمل بكفاءة لمواجهة الوضع الإنساني الصعب، الذي يعيشه اليمنيون، منذ انقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية على السلطة الشرعية والوطن بصورة عامة.
جاء ذلك خلال استقبال فخامته اليوم الأحد رئيس الوزراء المكلف، الدكتور معين عبدالملك لمناقشة مستجدات المشاورات، لتشكيل الحكومة، وفقاً لاتفاق الرياض.. مؤكداً دعمه لجهود رئيس الوزراء في هذا الجانب.
وتطرق رئيس الوزراء لنتائج المشاورات مع القوى السياسية، لتسمية ممثليها في الحكومة، والتي سيكون إعلانها خطوة هامة للعمل على تخفيف معاناة اليمنيين وتحريك عجلة التنمية والاستقرار.
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