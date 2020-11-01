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شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني إيراني: الحرس الثوري تولى نقل حبيب أسيود من تركيا لإيران والان مع التفاصيل
الأحد 1 نوفمبر 2020
قال برلماني إيراني، إن الحرس الثوري تولى نقل حبيب أسيود من تركيا لإيران.
وفي وقت سابق، قالت زوجة الرئيس السابق لحركة النضال العربي لتحرير الأهواز، حبيب أسيود،، إن لدى أسرته معلومات مؤكدة أنه مختطف لدى المخابرات الإيرانية، بعد أن استدرجته قطر وسلمته لتركيا.
وأضافت هدى هواشمي في اتصال هاتفي مع "العربية" من السويد أنها علمت بخبر اختطاف زوجها من القنوات الإيرانية.
وأكدت زوجة حبيب أسيود أن قطر استدرجته ثم أرسلته لتركيا حين نزل في مطارها "ترانزيت"، ومن ثم سلمته أنقرة إلى الاستخبارات الإيرانية.
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