مسام يعلن نزع 7476 لغماً حوثياً وذخائر غير منفجرة خلال شهر أكتوبر المنصرم

الأحد 1 نوفمبر 2020

أعلن المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، اليوم الأحد 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020م، عن نزع آلاف الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة خلال شهر أكتوبر المنصرم، من العديد من المناطق اليمنية.



وذكر مدير عام مشروع مسام "أسامة القصيبي"، أن فرق المشروع نزعت منذ 3 أكتوبر ولغاية يوم 30 منه 7476 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، مشيراً إلى أن فرق المشروع نزعت الأسبوع الماضي 1254 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وذكرت غرفة عمليات مشروع مسام ، أن فرق مسام نزعت الأسبوع الماضي 105 ألغام مضادة للدبابات، و9 ألغام مضادة للأفراد، بالإضافة إلى نزع 1139 ذخيرة غير منفجرة.

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إلى ذلك أكد مدير عام المشروع "أسامة القصيبي"، أن فرق مشروع مسام تمكنت الأسبوع الماضي من تطهير 250.105 مترا مربعا من الأراضي اليمنية.

وأشار "القصيبي" إلى أن فرق مسام نزعت منذ أنطلاق المشروع ولغاية 30 أكتوبر 195.271 لغماً وذخيرة غير منفجرة.

وكان المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، عمليتي إتلاف وتفجير لـ19539 لغم وقذيفة غير منفجرة في محافظة مأرب والساحل الغربي.