شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 3 وفيات و608 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الاحد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19-"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى .782

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 608 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 126 ألف حالة و 534 .

وأشار المتحدث إلى وجود 109 مصابين يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 696 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 117 ألفا و558 حالة.