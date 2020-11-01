شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. 56 وفاة و2658 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 2658 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 475 ألفا و.288
ولفتت إلى أن 3127 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 402 ألف و782 .
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