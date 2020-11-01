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العراق.. 56 وفاة و2658 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الخميس تسجيل 56 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 10966 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 2658 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 475 ألفا و.288

ولفتت إلى أن 3127 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 402 ألف و782 .

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