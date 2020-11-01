رقم قياسي لمرضى كورونا بمستشفيات أوروبا وإغلاق شامل فـي بريطانيا

■ السعودية تبدأ المرحلة الثالثة لموسم العمرة

■ 1278 إصابة جديدة فـي الإمارات

■ فتوى فـي الأردن تحرم مخالطة مصاب كورونا سائر الناس

■ السودان يتجه الى إغلاق جديد

■ إيران تفرض قيودا جديدة لكبح انتشار الفيروس

■ إيطاليا قد تفرض إغلاقا كاملا فـي عدة مدن

■ البرتغال تعيد فرض إجراءات العزل العام

■ اليونان تقرر إغلاق المطاعم لمدة شهر

■ النمسا تفرض حظر تجول

■ إصابة وزير الداخلية والمتحدث باسم الرئيس فـي تركيا بكورونا

■ فحوص جماعية فـي سلوفاكيا

باريس ـ عواصم ـ وكالات:

سجل عدد حالات العلاج داخل المستشفيات المرتبطة بفيروس كورونا رقما قياسيا في 14 دولة أوروبية على الأقل الأسبوع المنصرم، مع بدء موجة التفشي الثانية، وفق إحصاء يستند إلى أرقام رسمية. في حين أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فرض إغلاق شامل في بلاده اعتبارا من الخميس المقبل، وحتى مطلع ديسمبر، لمواجهة الوباء.

والبلدان الأكثر تضررا هي جمهورية التشيك، حيث بلغت حالات العلاج 62 لكل 100 ألف نسمة، تليها رومانيا بـ57 وبلجيكا بـ51 وبولندا بـ39. وتستند هذه الأرقام إلى المعلومات التي تزودها المستشفيات في 35 من 52 دولة أوروبية، بينها معظم الدول المنضوية في الاتحاد الأوروبي. وبالإجمال يخضع للعلاج في المستشفيات 135 ألف مصاب بالفيروس في 35 دولة أوروبية، مقارنة بأقل من 100 ألف قبل أسبوع.

وفي بريطانيا، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي مساء أمس الاول “نعلن فرض إغلاق شامل، ونطالب جميع المواطنين بالبقاء في منازلهم اعتبارًا من الخميس وحتى 2 ديسمبر”. معربا عن أمله بالتوصل إلى لقاح للفيروس خلال الربع الأول من العام المقبل. وأضاف جونسون، أن “المدارس ستظل مفتوحة ولن تغلق فالأطفال مكانهم بالمدارس”، معربا عن أمله أنه “بحلول الربيع سيكون لدينا علاجات أفضل وأمل حقيقي للوصول إلى لقاح ضد كورونا”. وقد أظهرت بيانات موقع وورلد ميترز أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم بلغ 46 مليونا و492 ألفا و685 حالة. فيما بلغ عدد الوفيات مليونا و201 ألف و901 حالة.

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خليجيا، بدأت السعودية أمس المرحلة الثالثة لموسم العمرة، حيث أدى المصلون صلاة الفجر بالمسجد الحرام، وفق ما تم تحديده من الجهات المختصة بتحديد عدد 60 ألف شخص يوميا يسمح لهم بالصلاة في المسجد الحرام ويتم استقبالهم وفق الإجراءات المحددة، عن طريق التصاريح المعتمدة من خلال تطبيق “اعتمرنا”. بدورها، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل حالة وفاة و1278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

الى ذلك، أصدرت دائرة الإفتاء العامة في الأردن فتوى جديدة بشأن فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، بأن دائرة الإفتاء أكدت أن المصاب بمرض معد مثل كورونا، أو يشتبه بإصابته به، يحرم عليه مخالطة سائر الناس، حتى لا يكون سببا في نقل العدوى والمرض إليهم. وفي السودان أكدت مصادر صحية مطلعة لموقع “سكاي نيوز عربية” أن خيار العودة للإغلاق الجزئي أو التدريجي بات الأكثر ترجيحا بعد تسلل وباء كوفيد 19 إلى دوائر حكومية حيوية حيث أصاب 4 على الأقل من الموظفين بمكتب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ومحافظ البنك المركز، إضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي وعدد من أفراد أسرته. وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 170 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 8 حالات جديدة.

دوليا، قالت الشرطة الإيرانية إنها حظرت إقامة حفلات الزفاف ومراسم العزاء والمؤتمرات حتى إشعار آخر في العاصمة الإيرانية كما أعلن الرئيس حسن روحاني قيودا جديدة ستدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء في 25 من أصل 31 إقليما إيرانيا لمدة عشرة أيام. بدورها، ذكرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية أن الحكومة الإيطالية ربما تتحرك هذا الأسبوع نحو فرض إغلاق في عدة مدن تضررت بشدة من تفشي فيروس كورونا. في السياق، أعلنت الحكومة البرتغالية فرض إجراءات العزل العام مجددا اعتبارا من الرابع من نوفمبر في معظم أنحاء البرتغال. وأبلغت السلطات البرتغالية المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم باستثناء الخروج للعمل أو الدراسة أو التسوق، كما أمرت الشركات بالتحول لنظام العمل عن بعد. بدوره، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن اليونان ستمدد حظر التجول الليلي وستغلق المطاعم والحانات في أكثر المناطق اكتظاظا لمدة شهر للحد من تسارع انتشار الإصابة بفيروس كورونا. كما أعلنت النمسا فرض حظر التجول ليلا وإغلاق المطاعم ما عدا خدمات التوصيل للمنازل.

وفي تركيا، أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو، إصابته بفيروس كورونا. كما قال إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن نتائج الاختبارات الطبية التى خضع لها جاءت إيجابية وأثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد . وفي سلوفاكيا بدأت أمس السلسلة الأولى من الفحوص الجماعية لفيروس كورونا لجميع السكان، حيث تشكلت طوابير طويلة خارج مراكز الفحص برغم هطول الأمطار. الى ذلك، أكدت دراسة روسية حديثة إن المشاركين في تجارب لقاح فيروس كورونا “سبوتنيك V” من الفئة العمرية التي تزيد عن الستين لم يواجهوا أي ردود فعل سلبية.