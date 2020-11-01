تطوير لقاح في اليابان بـ(ديدان القز)

طوكيو ـ وكالات: طور باحثون من جامعة كيوشو اليابانية وشركة تصنيع معدات طبية في اليابان، اختباراً للأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد باستخدام ديدان القز. وتشتهر جامعة كيوشو بأبحاثها حول ديدان القز، التي تعمل عليها منذ أكثر من مائة عام. وكان المروج للاختبار الجديد هو البروفيسور تاكاهيرو كوساكابي وفريقه، حيث اكتشفوا أن نوعاً معيناً من ديدان القز ينتج بروتيناً يستخدم في إنتاج لقاح محتمل لكورونا، يعملون عليه منذ شهور. وبعد فترة وجيزة من انتشار فيروس كورونا المستجد، نجح فريق بقيادة كوساكابي في زراعة بروتين صناعي داخل دودة قز لها هيكل مماثل لبروتين موجود على سطح فيروس (سارس ـ كوف 2). واستخدمت الشركات هذا البروتين الاصطناعي لتطوير مجموعة أدوات للكشف عن وجود أجسام مضادة لـ (كوفيد-19) في الدم.

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