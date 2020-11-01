سجلت وزارة الصحة الإيرانية 7719 إصابة جديدة و434 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وما يزال 5244 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، فيما ارتفع عدد التحاليل للكشف عن فيروس كورونا حتى اليوم الأحد إلى 4 ملايين و965326 تحليلا.
وتم تصنيف 27 إقليما إيرانيا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الوباء، من بينها طهران وأصفهان وقم.
وهناك 4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، وهي هرمزغان، فارس، غلستان، سيستان وبلوشيستان.
كانت هذه تفاصيل خبر منذ تفشي كورونا.. إيران تسجل أعلى معدل وفيات يومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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