في 14 دولة أوروبية.. سجل الخاضعين للعلاج من كورونا يسجل رقماً قياسياً

سجل عدد الخاضعين للعلاج من فيروس كورونا رقما قياسيا في 14 دولة أوروبية هذا الأسبوع، تزامنا مع موجة التفشي الثانية التي كافحتها الحكومات بتشديد إجراءات الإغلاق، ما دفع المعترضين إلى الاشتباك مع الشرطة في مدن عدة.
ففي التشيك، بلغت نسبة حالات الذين يتلقون العلاج 62 لكل 100 ألف نسمة، تليها رومانيا بـ57 وبلجيكا بـ51 وبولندا بـ39.
وبالإجمال يخضع 135 ألف مصاب للعلاج في 35 دولة أوروبية، مقارنة بأقل من 100 ألف قبل أسبوع.
والبلدان التي سجلت أكبر زيادة هي صربيا، حيث ارتفع عدد المرضى في المستشفيات بنسبة 97%، وبلجيكا بنسبة 81%، والنمسا 69%، وإيطاليا 6%، أما الدولة الوحيدة التي شهدت انخفاضا فهي الجبل الأسود.
وبالإجمال يخضع 135 ألف مصاب للعلاج في 35 دولة أوروبية، مقارنة بأقل من 100 ألف قبل أسبوع.
والبلدان التي سجلت أكبر زيادة هي صربيا، حيث ارتفع عدد المرضى في المستشفيات بنسبة 97%، وبلجيكا بنسبة 81%، والنمسا 69%، وإيطاليا 6%، أما الدولة الوحيدة التي شهدت انخفاضا فهي الجبل الأسود.
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