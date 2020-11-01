عيد 'دهفا هنينا' في العراق.. صور

يحتفل الصابئة المندائيون في العراق هذه الايام بعيد الازدهار "دهفا هنينا".

وعيد الازدهار أو ما يسمى أيضا باللغة المندائية دهفا هنينا، ويطلق عليه العيد الصغير وهو أحد الأعياد المندائية الأربعة الكبيرة للصابئة والذي ازدهرت فيه الأرض وانتصر عالم النور على عالم الظلام.

ويحتفل الصابئة من خلال تبادل الزيارات والتهاني بين أبناء الطائفة والجلوس على مائدة إفطار بتناول الرز واللبن كتقليد فلكلوري سنوي، ومن أهم الطقوس التي تمارس في هذا العيد هو إجراء التعميد وإعداد طعام الغفران على أرواح موتى الطائفة وتقديم التهاني وتبادل الزيارات.

وتبلغ مدة عيد "دهفا هنينا" يوماً واحداً إلا أن الاحتفاء به يستمر لمدة ثلاثة أيام، تقام خلالها مراسيم التعميد وقراءات اللوفاني.

ويحتفل الصابئة المندائيون في هذا العيد بعودة الملاك الرسول هيبل زيوا "جبريل" إلى عوالم النور من عالم الظلام.

الصور ادناه بعدسة علي جاسم

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