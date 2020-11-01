بالصور.. تظاهرات بالكوت

تظاهر العشرات من ابناء مدينة الكوت في واسط، الاحد، للمطالبة باقالة الفاسدين. وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من ابناء الكوت تظاهروا اليوم وسط المحافظة للمطالبة باقالة الاحزاب السياسية ومحاكمة الفاسدين. واضاف ان قوة امنية طوقت المكان تحسبا لاي خرق. Advertisements

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