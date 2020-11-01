شهدت محافظة البصرة، الاحد، مصادمات بين متظاهرين والقوات الامنية وسط المحافظة.
وقال مراسل الخليج 365، ان مصادمات بين متظاهرين والقوات الامنية اندلعت قبل قليل في ساحة الاعتصام بالبصرة دون معرفة حجم الخسائر الناجمة عنها.
واضاف ان القوات الامنية تحاول تفريق المتظاهرين، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر صدامات بين متظاهرين والقوات الامنية في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.