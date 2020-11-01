محافظ الانبار يتسلم دفعة آليات ثقيلة ومركبات تخصصية من المانيا

وقال مكتب الدليمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الاخير "تسلم دفعة جديدة من الآليات الثقيلة والمركبات التخصصية المقدمة من قبل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ( giz )".

واضاف المكتب، "حضر حفل التسليم ممثل عن وزارة الاعمار والاسكان والاشغال العامة، ومحافظ صلاح الدين، وممثل عن مركز العمليات الوطني، ونائب السفير الالماني".



وتابع، "ستساعد هذه الآليات برفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن الانباري، وتعزز من امكانيات الدوائر الخدمية في المحافظة".

بدوره، اعرب محافظ الأنبار، عن "امتنانه لحكومة وشعب المانيا الاتحادية على دعمهم المتواصل لمحافظة الأنبار، الامر الذي ساهم وبشكل ملحوظ في دعم وتعزيز الاستقرار في المحافظة".