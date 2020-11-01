واضاف المكتب، "حضر حفل التسليم ممثل عن وزارة الاعمار والاسكان والاشغال العامة، ومحافظ صلاح الدين، وممثل عن مركز العمليات الوطني، ونائب السفير الالماني".
وتابع، "ستساعد هذه الآليات برفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن الانباري، وتعزز من امكانيات الدوائر الخدمية في المحافظة".
بدوره، اعرب محافظ الأنبار، عن "امتنانه لحكومة وشعب المانيا الاتحادية على دعمهم المتواصل لمحافظة الأنبار، الامر الذي ساهم وبشكل ملحوظ في دعم وتعزيز الاستقرار في المحافظة".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الانبار يتسلم دفعة آليات ثقيلة ومركبات تخصصية من المانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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