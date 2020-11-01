شاهد.. أرمينيا تنشر اعترافات مرتزق سوري ثان يقاتل في قره باغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نشرت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الأحد، فيديو لاعترافات مرتزق سوري ثان يقاتل في صفوف القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ.



وقال المقاتل السوري المدعو يوسف العابد الحاجي إنه من قرية الزيادية الواقعة بمحافظة إدلب، ومن مواليد 1988، ومتزوج ولديه 5 أطفال.

وأضاف أنه وعد براتب شهري يصل إلى 2000 دولار، وبمكافأة بمقدار 100 دولار مقابل كل رأس ”كافر“.

ونشرت أرمينيا يوم الجمعة الماضي، اعترافات مرتزق سوري يدعى مهرد محمد الخير يقاتل في ناغورني قره باغ.

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وقال الخير إنه وصل إلى أذربيجان مع 250 مقاتلا آخر عبر تركيا في 19 أكتوبر.

وأضاف أن الأتراك وعدوهم براتب 2000 دولار، لكنه ورفاقه لم يحصلوا على شيء.

وقال إنه التحق بمعسكر للقتال تحت إشراف مدربين أتراك قبل إرساله إلى جبهة قره باغ.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، أن تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان، قوامها 300 مرتزق، ليصل عددهم الإجمالي إلى 2350.