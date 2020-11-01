رئيس أركان الجيش المصري :  العلاقات العسكرية مع السودان ستشهد تطورا كبيرا الفترة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد، إن العلاقات العسكرية مع السودان ستشهد تطورا كبيرا الفترة المقبلة.



Advertisements

وحسب قناة العربية، أشار رئيس الأركان المصري، اليوم الأحد، إلى أن العلاقات العسكرية بين مصر والسودان ستشهد طفرة نوعية في العديد من مجالات التدريب وتأمين الحدود.

وقال الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، سنطور التعاون والعلاقات مع القوات المصرية في مختلف المجالات، مؤكدا أن زيارة رئيس الأركان المصري ستفتح أبوابا رحبة للتنسيق بين القوات في البلدين.