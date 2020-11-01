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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول أول فوج من معتمري الخارج مطار جدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أول فوج من معتمري الخارج قادمًا من باكستان بالتزامن مع بدء المرحلة الثالثة من موسم العمرة اليوم الرابع الأحد.
وأعلنت وزارة الحج وصول أول فوج من معتمري الخارج القادمين من جمهورية باكستان وكان في مقدمة مستقبليهم وزير الحج والعمرة ونائبه ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
وكان وزير الحج أعلن في وقت سابق أن حجز العمرة متاح عبر تطبيق اعتمرنا حتى نهاية 2020 مشيرًا إلى أن مدة إقامة معتمري الخارج في المملكة 10 أيام.
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