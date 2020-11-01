فرنسا توسع دائرة الاشتباه بهجوم نيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اعتقلت الشرطة الفرنسية شخصين آخرين، مشتبه بهما في الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس، ليرتفع عدد المشتبه بهم إلى 6 أشخاص.



وأعلنت الشرطة الفرنسية توقيف الشخصين في أعقاب حادث طعن بكنيسة بمدينة نيس جنوبي البلاد، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصادر قضائية، إن المعتقلين هم رجال تتراوح أعمارهم ما بين 25 و63 عاما.

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ومنذ هجوم نيس الإرهابي الخميس الماضي، تم اقتياد 6 أشخاص للحجز الشرطي بالإضافة إلى ما يشتبه أنه منفذ الهجوم.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت السلطات الفرنسية، توقيف تونسي يبلغ 29 عاما.

وقال مصدر قضائي، إن الشرطة ألقت القبض على الموقوف الرابع في غراس التي تبعد نحو 45 كيلومترا عن مدينة نيس، ووضع قيد التوقيف للاشتباه بتواصله مع منفّذ الهجوم التونسي إبراهيم العويساوي.

وأوقف أول مشتبه فيه يبلغ 47 عاما، الخميس بعدما ظهر إلى جانب المهاجم في لقطات لكاميرات المراقبة عشية الهجوم.