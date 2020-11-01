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السعودية تسجل 374 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

السعودية تسجل 374 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5420 حالة.

 

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ولفتت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 374 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 347 ألفا و656حالة.

 

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 394 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى   334 ألفا و236

 

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