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تراجع ملحوظ في إصابات فيروس كورونا بالسعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

تراجع ملحوظ في إصابات فيروس كورونا بالسعودية

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5420 حالة.

 

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وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 374 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 347 ألفا و656حالة.

 

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 394 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى   334 ألفا و236 .

 

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