طوارئ بجنوب سيناء عقب تعرض بعض مدنها لأمطار خفيفة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

تعرضت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، لموجة من الطقس السيئ وانخفاض درجة الحرارة، تصاحبه أمطار خفيفة على بعض المدن، وانتشار السحب في سماء مدن وقرى المحافظة.

وأعلن المحافظ اللواء خالد فودة عن حالة الطوارئ القصوى، عقب تساقط أمطار خفيفة على بعض المدن والطرق الرئيسية، دون أن تؤثر على حركة المرور.

وأكد المحافظ على أنه جرى الاستعداد جيدًا لاستقبال موسم الأمطار، بإنشاء السدود والبحيرات في المدن الأكثر تعرضًا للسيول، وتوفير المعدات لنشرها على الطرق الرئيسية والدولية.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لرفع حالة الطوارئ، تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة والتأكد من جاهزية غرفة صرف الأمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية.

وأضاف أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عامة المحافظة، تواصلت مع جميع رؤساء المدن، لرفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من سلامة اللوادر والكسحات والسيارات، واتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة أخطار السيول والأمطار والتأكد من وجود السائقين اللازمين.

كما جرى التأكيد على المسؤولين بالتضامن الاجتماعي ومسؤولي الهلال الأحمر، بالاستعداد المتبع كل عام، وتوفير المستلزمات اللازمة لمتضرري السيول.​