رفع 3 آلاف و874 طن قمامة في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

كشف محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، عن تنفيذ 28 حملة مكبرة للنظافة بمركزي أبشواي وسنورس خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، أسفرت عن رفع 3 آلاف و874 طن قمامة ومخلفات هدم، فضلاً عن إزالة 537 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 320 كشاف إنارة.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي نفذت 7 حملات مكبرة للنظافة، أسفرت عن رفع 1650 طن قمامة ومخلفات بناء، كما جرت إزالة 250 حالة إشغالات متنوعة لباعة جائلين وعوائق حديدية وإعلانات مخالفة، وتركيب 33 عامود إنارة بطريق أبوكساه / أبشواي السياحي.

وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، نفذت 21 حملة للنظافة، تمكنت خلالها من رفع 2224 طن قمامة وأتربة ومخلفات مباني، وإزالة 287 حالة إشغالات متنوعة بمدينة سنورس والوحدات المحلية التابعة للمركز، كما جرى تركيب وصيانة 474 كشاف إنارة، فضلاً عن غرس 287 شجرة.​