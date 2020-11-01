ألمانيا: الشرطة في مدينة فرانكفورت تتعرض للرشق بزجاجات وبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - فرانكفورت - (د ب أ):

تعرضت الشرطة في مدينة فرانكفورت الألمانية لتعديات مجددا ليلة السبت/الأحد .

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم إن ما يتراوح بين 500 إلى 800 شخص تجمعوا قبالة المخفر الرئيسي في قلب المدينة ورشقوا أفراد الشرطة بزجاجات وبيض، وأضافت أن هذه التعديات لم تسفر عن وقوع إصابات.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على تسعة أشخاص مشتبه بهم قبل أن تطلق سراح ثمانية منهم لاحقا لعدم توافر أسباب لاعتقالهم، فيما تم الإبقاء على مراهق/17 عاما/ معروف للشرطة في زنزانة ومن المنتظر عرضه لاحقا على قاضي تحقيقات.

وحسب تصريحات الشرطة، فقد تعرضت دورية لهجوم في وقت سابق حيث تم رشقها في ساحة للمشاة بالحجارة والزجاجات والبيض دون سبب واضح، حسب تصريحات المتحدثة.

وكان هجوم قد وقع على أفراد الشرطة مساء أول أمس الجمعة أثناء محاولتهم تسوية شجار، حيث تعرض شرطي وزميلته للرشق بالحجارة والزجاجات من جانب تجمع يضم قرابة 25 شخصا، وقد أسفر الهجوم عن إصابة الشرطي.

وذكرت الشرطة أنها توصلت إلى شاب صغير/18 عاما/ يُعْتَقَد أنه هو من هاجم الشرطي وزميلته.

من جانبه، أدان جيرهارد بيرسفيل، رئيس شرطة فرانكفورت هذه الهجمات، وقال:" من غير المحتمل بالنسبة لي أن يتجمهر أشخاص ضد الشرطة بشكل عشوائي"، وصرح بأن الشرطة ستتصدى بحزم للجناة.