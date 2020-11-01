الرئيس السيسي يوجه بتوفير مواد الإنتاج لمدينة دمياط للأثاث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، وأسامة عبد المنعم صالح رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "مستجدات مدينة دمياط للأثاث، وتطوير صناعة الأثاث في مصر"

ووجه الرئيس بالاستمرار في توفير كافة مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وأخشاب وآلات ومعدات حديثة لمدينة دمياط للأثاث لتصبح مركز متكامل ومتخصص في صناعة الأثاث في اطار مؤسسي منظم وفق أرقى التصميمات العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، وذلك لتلبية الاحتياج المحلي داخل مصر، وفتح آفاق تصدير الأثاث إلى المحيط الجغرافي الافريقي والعربي، وهو الأمر الذي يدعم الفرص الاستثمارية للمدينة ويعزز الطابع الصناعي المتخصص لصناعة الأثاث في محافظة دمياط ويوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

واطلع الرئيس، بحسب بيان، على خطة عمل محافظة دمياط لتنمية صناعة الأثاث بها، والوضع الحالي لمدينة دمياط للأثاث وما تحتويه من منطقة صناعية ومجمع صناعات تكميلية والورش بمختلف أنواعها وأحجامها، والهناجر ومجمعات المعارض والخدمات.