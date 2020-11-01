تطعيم 306 آلاف و229 طالبًا في الدقهلية ضد الالتهاب السحائي

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتور سعد مكي، تطعيم 306 آلاف و229 من طلاب المدارس ضد الالتهاب السحائي بمدارس الريف والحضر، وذلك بنسبة 73٪ من إجمالي المستهدف منذ بداية العام الدراسي الجديد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم بالمدارس.

وقال مكي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه جرى تطعيم 246815 طالبًا من إجمالي مستهدف 284558بنسبة 86.7٪ بمدارس الريف، كما جرى تطعيم 59414 من إجمالي مستهدف 132259 بالحضر بنسبة 44.9٪.

يذكر أن صحة الدقهلية تستهدف تطعيم 416817 طالبًا ضد الالتهاب السحائي، وذلك للصف الأول بالحضانة، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي بمدارس الريف والحضر بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن التطعيم يجرى من خلال فرق طبية مدربة. كما جرى التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية والإدارات الصحية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ الحملة، وتوافر كافة المستلزمات اللازمة لها.

وشدد مكي على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب بمدارس المحافظة.​