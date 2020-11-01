بالتواريخ.. 10 ظواهر فلكية يشهدها العالم خلال نوفمبر.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل 10 ظواهر فلكية يشهدها العالم خلال شهر نوفمبر الجاري.

واستعرض تادرس، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الأحد، أهم هذه الظواهر، والتي تبدأ يوم 10 نوفمبر الجاري؛ حيث يكون كوكب عطارد في أقصى استطالة غربية له، وتنتهي يوم 30 نوفمبر، بخسوف شبه ظلي للقمر لا يُرى في مصر، وتأتي هذه الظواهر على النحو التالي:

10 نوفمبر

عطارد في أقصى استطالة له؛ حيث يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له تبلغ 19 درجة تقريبًا من الشمس، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره؛ لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس.

11- 12 نوفمبر

زخة شهب الثوريات الشمالية، وهي زخة شهابية صغيرة يبلغ متوسط عدد الشهب فيها نحو 7 شهب في الساعة، ومع ذلك تشتهر هذه الزخة بأن منها شهب عالية السطوع. تحدث زخة شهب الثوريات الشمالية من حبيبات الغبار التي يخلفها الكويكب تي جي 10-2004، وتستمر هذه الزخة من 20 أكتوبر إلى 10 ديسمبر، وتبلغ ذروتها هذا العام في ليلة 11 إلى فجر اليوم التالي 12 نوفمبر، ولن يمثل هلال القمر الرقيق فجرًا مشكلة كبيرة هذا العام، فستبدو السماء مظلمة لتتيح فرصة لهواة الفلك لمتابعة هذا الحدث.

وأفضل مشاهدة ستكون بعد منتصف الليل مباشرة من مكان مظلم بعيدًا تمامًا عن أضواء المدينة؛ حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الثور، ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان آخر في السماء.

13 نوفمبر

اقتران القمر مع كوكب الزهرة، وهو الاقتراب الزاوي بين جرمَين سماويَّين ظاهريًّا عندما تتم مشاهدتهما من الأرض، لذلك تكون المسافة الزاوية بين القمر والزهرة في ذلك اليوم صغيرة إلى حد ما؛ وهو ما نسميه الاقتران، ويمكن رؤيتهما متجاورَين قبل شروق الشمس بساعة ونصف الساعة تقريبًا.

14 نوفمبر

اقتران القمر مع كوكب عطارد، ويمكن رؤيتهما متجاورَين قبل شروق الشمس بنصف الساعة تقريبًا.

15 نوفمبر

القمر الجديد (المحاق)، اقتران الكوكبين الكبيرين المشترى وزحل، في هذا اليوم يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبًا؛ لذلك لن يكون القمر مرئيًّا في السماء طوال الليل، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجسام الخافتة البعيدة؛ مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم الضعيفة.

وفي ذلك المساء أيضاً يقترن الكوكبان الكبيران المشتري وزحل ويمكن رؤيتهما إلى جوار بعضهما البعض عند دخول الليل وحتى الثامنة والنصف مساءً تقريبًا.

16- 17 نوفمبر

زخة شهب الأسديات، وهي زخة شهابية متوسطة يبلغ عدد الشهب فيها نحو 15 شهابًا في الساعة عند الذروة، وتشتهر هذه الشهب بأن لها ذروة إعصارية كل 33 سنة؛ حيث يمكن رؤية مئات الشهب في الساعة الواحدة عند حدوثها.

وقد حدث هذا الأمر أخيرًا عام 2001. تحدث زخة شهب الأسديات من حبيبات الغبار التي يخلفها مذنب تمبل- تتل، الذي تم اكتشافه عام 1865، وتستمر هذه الزخة من 6 إلى 30 نوفمبر، وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 16 إلى فجر اليوم التالي 17 نوفمبر، ولن يمثل وجود هلال القمر مشكلة في مساء ذلك اليوم؛ حيث سيغرب مبكرًا تاركًا السماء مظلمة طوال الليل.

وأفضل مشاهدة ستكون بعد منتصف الليل مباشرة من مكان مظلم تمامًا بعيدًا عن أضواء المدينة؛ حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الأسد، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.

19 نوفمبر

اقتران القمر مع الكوكبَين الكبيرَين المشترى وزحل، ويمكن رؤية هذا المنظر الرائع عند دخول الليل في ذلك اليوم وحتى الثامنة والربع مساء تقريبًا.

25 نوفمبر

اقتران القمر وكوكب المريخ، ويمكن رؤيتهما متجاورَين عند دخول الليل وحتى الواحدة صباحًا من فجر اليوم التالي 26 نوفمبر.

28 نوفمبر

اكتمال بدر القمر- خسوف شبه ظلي، واكتمال بدر القمر الذي يعرف عند القبائل الأمريكية باسم بدر القندس؛ وهو حيوان من فصيلة القوارض المائية يظهر بكثرة في هذا الوقت من العام، حيث حصاد الذرة، ويبدو القمر بدرًا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 28 نوفمبر حتى 1 ديسبمبر؛ حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل دون أجهزة.

30 نوفمبر

يشهد وقت البدر الكامل، وفي هذا اليوم يحدث خسوف شبه ظلي للقمر لا يرى في مصر ولا إفريقيا أو المنطقة العربية بل يرى في أجزاء من الأمريكتين وآسيا وأستراليا وفي هذا الخسوف سيخبو ضوء القمر قليلًا دون إظلام.