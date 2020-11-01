حريق هائل داخل مبنى تابع لمستشفى في إسطنبول بتركيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

ذكرت وسائل إعلام تركية، نشوب حريق هائل داخل المبنى الجديد للمستشفى التابع لكلية الطب في جامعة إسطنبول.

ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، التي نقلت عن وسائل إعلام تركية، اندلع الحريق في مبنى داخل مستشفى تابعة لكلية الطب بجامعة إسطنبول التركية.

وأظهرت لقطات الفيديو عمودًا كثيفًا من الدخان الأسود يتصاعد فوق مرفق يتبع لكلية الطب في حي الفاتح.

وأكد نشطاء أن فرق الإطفاء هرعت إلى موقع الحادث وشرعت في إخماد النيران.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على الحادث ولم يتضح ما إذا كان الحريق أسفر عن وقوع إصابات أو ضحايا.