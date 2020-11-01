للمرة الثانية خلال أسبوع.. مصدر بـ"الري": استمرار مفاوضات سد النهضة عبر الفيديو كونفرانس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الري عن استمرار مفاوضات سد النهضة عبر الفيديو كونفرانس، بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، عبر وزراء المياه والوفود الفنية لكل دولة، مشيرًا إلى أن تلك الجولة تأتي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور مندوب من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي ومفوضية الاتحاد الإفريقي كمراقبين.

ودعا السودان إلى اجتماع اليوم الأحد، طبقًا لبيان صادر عن وزارة الري السودانية؛ حيث تقترح الخرطوم دورًا أكبر للمراقبين لتقريب وجهات النظر.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الأحد، أن الهدف من الاجتماع الحالي هو وضع أجندة ونقاط التفاوض بين الدول الثلاث، لافتًا إلى أن الاجتماعات تشوبها أجواء صعبة للغاية، لتقارب وجهات النظر.

وأشار المصدر إلى أن مصر ملتزمة بسبل التفاوض الجاد والوصول إلى حلول عادلة للجميع تصب في صالح التنمية لإثيوبيا ولا تضر بحصتَي دولتَي المصب.

جدير بالذكر أن تم استئناف مفاوضات سد النهضة في 27 أكتوبر الماضي، عقب تصريحات مثيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الملف.

وكانت قد توقفت مفاوضات سد النهضة منذ أغسطس الماضي، عقب فشل التفاوض ووساطة الاتحاد الإفريقي منذ استلام الملف منتصف العام الماضي، طبقًا لتوجيهات مجلس الأمن.