توفي متأثرًا بكورونا.. تشييع جثمان مرشح النواب عن دائرة القناطر الخيرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شيّع المئات من أبناء منطقة أبو الغيط التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، اليوم الأحد، جثمان اللواء محمد إبراهيم، مرشح مجلس النواب مستقل، عن دائرة القناطر الخيرية وقليوب، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

توفي اللواء محمد إبراهيم، مرشح مجلس النواب مستقل عن دائرة القناطر الخيرية وقليوب، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كان قد أصيب به منذ عدة أيام، وجرى حجزه بأحد المستشفيات حتى وافته المنية أمس السبت.

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