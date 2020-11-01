كندا / سقوط عددٍ من الضحايا بسلاحٍ أبيض

أعلنت شرطة كيبيك بكندا أنها أوقفت الليلة الفاصلة بين السبت والأحد رجلا يشتبه بأنه تسبب في سقوط "عدد من الضحايا بسلاح أبيض" في المدينة الكندية.

وقالت الشرطة في تغريدة على "تويتر": "قبيل الساعة الواحدة أوقفت إدارة شرطة مدينة كيبيك مشتبها به"، داعية سكان المدينة إلى "البقاء في الداخل وإقفال الأبواب" لأن "تحقيقا مازال جاريا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ ما لا يقل عن شخصين لقيا حتفهما في الإعتداء الذي حدث في أحياء مختلفة بالمدينة، إضافة إلى إصابة عدد آخر من الأشخاص.

وحسب المعلومات التي أوردتها قناة ''TVA''، فإنّ المشتبه به كان متنكّرا في زيّ العصور الوسطى ويبدو أنّه قام بالإعتداء على الضحايا بسيف.

وأشارت إلى أنّه تمّ إيقاف المشتبه، وقد تمّ نقله إلى المستشفى، إذ يبدو أنّه يشكو من إنخفاض في حرارة الجسم (hypothermie).