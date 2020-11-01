إيقاف شخصٍ رابع يحمل الجنسيّة التونسيّة على علاقةٍ بهجوم نيس الإرهابي

أعلن مصدر قضائي فرنسي عن إيقاف تونسي يبلغ 29 عاما، على علاقة بهجوم نيس الإرهابي الذي جد الخميس وأوقع 3 قتلى، مما يرفع عدد الموقوفين على ذمة القضية إلى 4 .

وجرى القبض على التونسي الذي يشتبه بتواصله مع منفذ الهجوم، وهو تونسي أيضا، في منطقة غراس التي تبعد نحو 45 كيلومترا عن نيس.

يشار إلى أنه تم إيقاف مشتبه به يبلغ من العمر 47 عاما الخميس بعد ظهوره إلى جانب المهاجم في لقطات لكاميرات المراقبة، وأعتقل مشتبه به ثان، ويبلغ 35 عاما، في نيس مساء الجمعة، وأفاد مصدر قضائي فرنسي بأنه جرى إعتقال شخص ثالث (33 عاما) مقرّب من المشتبه به الثاني.

وتفيد التحقيقات الأولية بأن المنفذ الرئيسي لهجوم نيس وصل إلى المدينة قبل 24 أو 48 ساعة من الهجوم بالسكين الذي أدى إلى سقوط 3 قتلى.