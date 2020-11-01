رويترز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 46 مليونًا

ذكرت وكالة أنباء رويترز أن إجمالي الحالات المجمعة لحالات فيروس كورونا حول العالم تجاوز 46 مليونًا صباح اليوم الأحد.

أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0545 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 46 مليونًا و15 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 30.7 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و194 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم

البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا والمملكة المتحدة والمكسيك وبيرو وجنوب أفريقيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتخطت المملكة المتحدة أمس السبت، حاجز المليون إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد تسجيل 21 ألفا و915 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد تدهور الوضع الصحي حاليا

بشكل خاصّ في الولايات الشمالية وولايات الغرب الأوسط، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.

وتسبب وباء كوفيد-19 بأسوأ أزمة صحية في الولايات المتحدة منذ الانفلونزا الإسبانية عام 1918، وأسوأ ركود اقتصادي منذ أزمة 1929.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا بالوباء، بينما صارت الهند ثاني أكثر دول العالم تضررا لناحية عدد الإصابات بتسجيلها 8,088,851 إصابة، من بينها 121,090 حالة وفاة، بينما تحتل البرازيل المركز الثالث من حيث الإصابات 5,516,658 إصابة، والثاني من حيث الوفيات بإجمالي 159,477 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.