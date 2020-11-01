شاهد.. ترامب لأنصاره: "قراركم ومستقبلكم على المحك"

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤيديه إلى توخي أقصى درجات الحيطة لمنع تزوير نتائج التصويت، محذرا: "قراركم ومستقبلكم على المحك".

وصرح ترامب لأنصاره في ولاية بنسيلفانيا بأن تلك الولاية هي التي ستنقذ الحلم الأمريكي، وأبدى قناعته بفوزه في الانتخابات الأمريكية قائلا: "بعد ثلاثة أيام ستأتي موجة حمراء عظمى".

ومن المقرر أن يقيم ترامب خمسة تجمعات اليوم الأحد وسبعة تجمعات الإثنين، في آخر يوم كامل لحملته الانتخابية.

في ليلة الانتخابات الأمريكية 2020.. كيف تعرف الفائز ؟

وتابع ترامب قائلاً: "انتخابات 2016 كانت حادثا لا يصدق، بمثابة زلزال، لكن انتخابات 2020 (ولم أرجح قبل أربع سنوات أنني سأقول ذلك) وما نفعله الآن أهم بكثير.. هذه ستكون ربما أهم انتخابات في تاريخ بلدنا".

وندد ترامب مجددا بقرار المحكمة العليا الذي يمنع بعض الولايات، منها بنسيلفانيا وويسكونسن وكارولينا الشمالية، من بدء

فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد قبل يوم الاقتراع العام، ويسمح لها بمواصلة الفرز في الأيام اللاحقة.

وحذر الرئيس من أن هذا القرار "المروع" يمهد طريقا للتلاعب على نطاق واسع بنتائج التصويت، قائلا إن "حالة من الفوضى ستعم البلاد، وأمورا سيئة للغاية قد تحدث" إذا لم يتم تحديد الفائز بالانتخابات حتى ليلة يوم التصويت.

وأشارت تقارير صحفية إلى وجود مخاوف في الولايات المتحدة من أن ترامب قد يستخدم ذلك كبرهان لرفض الاعتراف بنتائج التصويت إذا تكبد هزيمة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.