وزير الصحة الكويتي: شفاء 696 حالة مصابة بكورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء 696 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في

البلاد إلى 117 ألفًا و558 حالة.وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي اليوم - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ696 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن، أمس /السبت/، شفاء 660 حالة من فيروس كورونا المستجد.