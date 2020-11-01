روسيا واليابان تستأنفان الرحلات الجوية

أعلن مركز مكافحة الأزمات في روسيا، اليوم الأحد، استئناف الرحلات الجوية بين روسيا واليابان التي كانت توقفت في الربيع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

تستأنف شركة خطوط أورورا الجوية - وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية - رحلاتها بين فلاديفوستوك وطوكيو اليوم، إذ

تقوم بتشغيل رحلة واحدة أسبوعيًا، وتخطط شركة الطيران الوطنية الروسية إيروفلوت لاستئناف الرحلات بين موسكو وطوكيو في 5 نوفمبر، وستبدأ شركة إيروفلوت بتشغيل رحلة أسبوعية واحدة وتخطط لرفع العدد إلى رحلتين، كما أُعيد فتح مركز التأشيرات الروسي في طوكيو في أواخر أكتوبر.كانت روسيا حظرت جميع الرحلات الجوية الدولية في أواخر مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، ولم يُسمح لشركات الطيران إلا بإجراء رحلات العودة إلى الوطن، وتم استئناف الرحلات الجوية بين روسيا وعدد من الدول من بينها بيلاروسيا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ومصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا وبريطانيا وسويسرا وكوبا.