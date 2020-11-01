أعلن مركز مكافحة الأزمات في روسيا، اليوم الأحد، استئناف الرحلات الجوية بين روسيا واليابان التي كانت توقفت في الربيع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
تستأنف شركة خطوط أورورا الجوية - وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية - رحلاتها بين فلاديفوستوك وطوكيو اليوم، إذ
كانت روسيا حظرت جميع الرحلات الجوية الدولية في أواخر مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، ولم يُسمح لشركات الطيران إلا بإجراء رحلات العودة إلى الوطن، وتم استئناف الرحلات الجوية بين روسيا وعدد من الدول من بينها بيلاروسيا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ومصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا وبريطانيا وسويسرا وكوبا.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا واليابان تستأنفان الرحلات الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.