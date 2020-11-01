تارودانت تحت حجر جزئي..منع التجمعات وإغلاق ملاعب القرب والحدائق لمدة 15 يوما ومنع السوقين الاسبوعيين

على خلفية الوضع الوبائي في إقليم تارودانت؛ أعلنت اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع الوبائي بالإقليم، عن تدابير احترازية جديدة للوقاية من انشار كوفيد 19 على مستوى عدد من الجماعات الترابية بتارودانت.

ومن بين هذه التدابير الإحترازية؛ تم منع التجمعات والتجمهر بالفضاءات العمومية وكذلك إغلاق ملاعب القرب والحدائق العمومية بشكل كلي، وذلك لمدة 15 يوما قابلة للتجديد، في حالة ارتفاع نسبة عدد المصابين، وذلك على مستوى جماعتي أولاد تايمة وتارودانت.

وشملت التدابير الاحترازية أيضا، اتخاذ قرار سابق بمنع عقد السوقين الاسبوعيين لجماعتي تارودانت وأيت إيعزة، ابتداء من اليوم الأحد.

وأوضحت اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع الوبائي بإقليم تارودانت، أن هذه التدابير تندرج في إطار التتبع اليومي للوضعية الوبائية بمختلف مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، خاصة بعد تسجيل ارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس (كوفيد 19).

ودعت اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع بالمواطنين والمواطنات توخي الحيطة والحذر والاحتراز والعمل على احترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية، كما تدعو إلى الانخراط التام والفعلي بكل حس وطني في الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد