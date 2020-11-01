الحكومة تكذب خبر العودة للحجر: الأخبار والبلاغات تصدر عن الجهات المعنية بشكل رسمي وحذار من التشويش

أصدرت الحكومة، اليوم الأحد، بلاغا تكذيبيا لأخبار حملها بلاغ مفبرك عن العودة للحجر الصحي.

وقالت الحكومة في بلاغها، التي صد قبل قليل، “يتداول البعض بلاغا صحفيا مزعوما، يدعي انعقاد مجلس للحكومة صباح اليوم الأحد، للمصادقة على إعادة الحجر الصحي بكامل ربوع المملكة، وهذا كله كذب وافتراء لا أساس له من الصحة، جملة وتفصيلا”.

ووصفت الحكومة ما تم الترويج له بالاختلاقات الزائفة، مشددة على أن الإخبارات والبلاغات ذات العلاقة تصدر عن الجهات المعنية بشكل رسمي، وتعلن في وسائل الإعلام العمومي.

وجددت الحكومة اليوم، الدعوة إلى التعبئة الوطنية، والحذر من كل ما من شأنه التشويش عليها، من قبيل هذه الأعمال المرفوضة والمدانة، على حد تعبير البلاغ.

ويسود ترقب كبير وسط المواطنين، في ظل إعلان عدد من دول الجوار تباعا، للعودة للحجر الصحي، حيث أعلنت فرنسا عن حجر صحي مخفف يستثني ابمدارس، كنا أعلت البرتغال عن العودة لقيود التنقل، في أجزاء من البلاد تضم 70 في المائة من الساكنة.

ومما يزكي مخاوف المواطنين من العودة لقيود الإغلاق، تأميد وزارة الصحة، في حصيلتها نصف الشهرية، على أن الوضع الوبائ بالبلاد مقلق، وخصوصا في الدار البيضاء الكبرى.