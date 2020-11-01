أعلنت الممثلة رجوى السهلي، أمس السبت، زواجها، بعد مدة قصيرة من فقدانها والدتها.
وشاركت رجوى، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنسنغرام”، ليلة أمس، التهاني، والتبريكات، التي توصلت بها في هذه المناسبة، مؤكدة للجمهور خبر ارتباطها.
وفقدت رجوى، قبل شهر، والدتها، التي وافتحها المنية في ثاني يوم من شهر أكتوبر الماضي، ويرجح أن يكون هذا سبب عدم مشاركتها، حاليا، لأي من مراسيم الزواج.
وكانت رجوى قد عبرت عن صدمتها من فقدان والدتها، قبل أن تتمكن من تجاوز الأزمة النفسية بمساندة أصدقائها من الفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شهر من فقدان والدتها.. الممثلة رجوى السهلي تدخل القفص الذهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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