كذبت الحكومة، اليوم الأحد، خبر اتخاذها لقرار إعادة فرض الحجر الصحي، في عموم البلاد، ابتداء من يوم غد الاثنين.
وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأحد، إن البلاغ الذي يروج في الموضوع هو بلاغ مفبرك يدعي فرض الحجر الصحي بكل ربوع المملكة، مؤكدا أن “هذا الخبر مكذوب ولا أساس له من الصحة”.
وتداول نشطاء على نطا واسع، بلاغ مفبرك نسبوع للحكومة، يعلن عن عودة الحجر الصحي الشامل، ابتداء من يوم غد، قبل أن تتوالى التصريحات الحكومية المكذبة.
ويسود ترقب شديد هذه الأيام، لأي توجه حكومي نحو تشديد إجراءات الإغلاق، بعدما بدأ المغرب يسجل إرقاما قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، وأعداد قياسية للوفيات اليومية.
وبدأت عدد من دول الجوار الأوروبي، تباعا، تعلن عودة إجراءات الإغلاق، بشكل نسبي، مها فرنسا التي أغلقت المطاعم والمقاهي واستثنت المدارس، والبرتغال التي أعادت الحجر في منلطق واسعة تضم 70 في المائة من الساكنة.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة الحجر الصحي الشامل.. العثماني يخرج عن صمته: بلاغ مفبرك وخبر لا أساس له من الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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