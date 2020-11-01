الملك للرئيس الجزائري: أجدد تقديري لأواصر الأخوة الصادقة التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاندلاع ثورة فاتح نونبر.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أخلص التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الجزائري باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية الملك “ولا يفوتني، في غمرة تخليد بلدكم الشقيق لهذه الذكرى الوطنية المجيدة، أن أجدد الإعراب عن مدى تقديري لأواصر الأخوة الصادقة التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري، مستحضرا، بكل اعتزاز، ملحمة التآزر والتضامن التلقائي الذي طبع فترة كفاحهما البطولي من أجل الحرية والاستقلال”.

يشار إلى أن الجزائر تخلد اليوم الأحد، ذكرى اندلاع ثورة فاتح نونبر، في غياب الرئيس الذي نقل الأربعاء الماضي، لألمانيا، لتلقي العلاج وتعميق فحوصات بعد تدهور وضعه الصحي.