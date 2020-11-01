الرئيس هادي يلتقي قيادة مجلس النواب

الأحد 1 نوفمبر 2020

أكد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية على اهمية توحيد الصف الوطني والحفاظ على الثوابت الوطنية والانتصار للوطن في مواجهة مشروع التمرد والانقلاب للمليشيات الحوثية الايرانية التي تواصل سفك الدماء وتدمير النسيج المجتمعي اليمني خدمة لأوهام الخرافة وتحقيق مشروع إيران في اليمن والمنطقة.



جاء ذلك خلال لقاء فخامته صباح اليوم وبحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح برئيس مجلس النواب سلطان البركاني ونائبيه محمد الشدادي ومحسن باصره.

وفي اللقاء استعرض فخامة الرئيس جملة من التطورات على الساحة الوطنية بجوانبها المختلفة ومنها ما يتصل بخطوات تسريع اتفاق الرياض لما من شأنه توحيد الجهود لمواجهة مشروع الحوثي الانقلابي.

واكد فخامة الرئيس خلال اللقاء على اهمية توحيد عمل مؤسسات الدولة لما يخدم المسار الوطني والثوابت التي اجمع عليها الشعب اليمني ودعم جهود الحكومة وصولا الى تحقيق تطلعات شعبنا اليمني في تحقيق الامن والاستقرار وتجاوز التحديات الاقتصادية والانتصار لقضايانا العادلة.. مثمنا دعم الاشقاء في دعم ومساندة اليمن في مختلف المواقف والظروف.

من جانبهم عبر رئيس واعضاء مجلس النواب عن سرورهم بهذا اللقاء مثمنين الجهود التي يقوم بها فخامة الرئيس في ظل ظروف استثنائية ومعقده للعبور بالوطن الى بر الامان والانتصار لمشروع اليمن الاتحادي الذي اجمع عليه شعبنا اليمني وأفرزته مخرجات الحوار الوطني.. مؤكدين على مواصلة دعم تلك الجهود والحفاظ على الثوابت الوطنية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.