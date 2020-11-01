شكرا لقرائتكم خبر عن "الشمري" رئيسةً للجنة المرأة والشباب في البرلمان العربي والان نبدء بالتفاصيل

انتخب البرلمان العربي في جلسته الإجرائية التي عقدها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية بالقاهرة، عادل بن عبد الرحمن العسومي من مملكة البحرين رئيساً للبرلمان بالتزكية مدة عامين، حيث رأس البرلمان في الفترة الماضية معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

كما انتخب البرلمان في جلسته بحضور أعضائه، عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية عضو البرلمان العربي الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري، لتكون رئيسةً للجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان.

كما انتهى البرلمان العربي في الجلسة ذاتها من انتخاب نواب رئيس البرلمان ورؤساء لجان المجلس الدائمة ونوابهم وهي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

واختار البرلمان علاء السعيد نائبًا أول لرئيس البرلمان، والدكتور حسن المدحاني نائبًا، ومحمد اليماحي نائبًا، وحسن البرغوتي نائبًا.

مما يذكر أن البرلمان العربي وحسبما تقضتيه المادة السادسة عشرة من نظامه ينتَخِب رئيسه لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، وينتخب نواب الرئيس ورؤساء اللجان كل سنتين وفقاً لأحكام النظام الداخلي، كما تشير مواد النظام إلى أن البرلمان العربي يتكون من أربعة أعضاء من المجالس في كل دولة عضو، ويراعى في ذلك تمثيل المرأة، كما تشير أحكامه إلى أن عضو البرلمان يمثل الأمة العربية بأسرها، ويمارس مهامه بكل حرية واستقلال.