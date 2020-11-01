أسرار هيلاري.. هددت بن علي ومبارك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يكن رحيل نظامي بن علي في تونس ومبارك في مصر نتيجة ضغط شعبي فحسب لكن ثمة بوارج حربية كانت على وشك التحرك ؛ هذا ليس تحليلا لمختص أو خبير في الشأن السياسي بل هو ما كشفت عنه رسائل وزيرة خارجية أوباما هيلاري كلينتون.
توتر كرمان.. "تسريبات هيلاري" تفتك ببوق الإخوان
رسائل بريد كلينتون كشفت أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وضعت خطة لنشر الفوضى في الوطن العربي بعد صفقة أبرمتها مع تنظيم الإخوان الإرهابي يمولها نظام الحمدين في قطر وتسوق لها قناة الجزيرة.
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